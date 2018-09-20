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استوديو بيروت

شارع بدر الدين..عنوان جديد للسجال في لبنان

أخبار العالم العربي

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"هذه هي الفتنة بأمها وأبيها" - هكذا وصف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري قرار بلدية الغبيري بإطلاق اسم القيادي في حزب الله "مصطفى بدر الدين" على أحد شوارع ضاحية بيروت الجنوبية..

هذه القضية أثارت جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بين أنصار حزب الله وتيار المستقبل، وفتحت باب الجدل بين وزارة الداخلية والبلدية، لتعود بذلك قضية المحكمة الخاصة بلبنان مجدداً إلى دائرة التجاذب السياسي .

في حلقة الليلة من "استوديو بيروت" سنناقش قرار بلدية الغبيري وتداعياته على المستوى الداخلي، ونرصد ما وصلت إليه المرافعات النهائية للمحكمة الدولية في لاهاي مع رئيس تحرير صحيفة "بيروت نيوز" ياسر الحريري.. 

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