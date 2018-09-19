الوجه الآخر للبيتكوين. تمرد على النظام المالي العالمي أم منقذه؟

لماذا بيتكوين بالذات؟ ما سر هذا الصعود السحري المفاجيء؟ ما سر التوقيت؟ من أين تستمد قوتها؟ من يملك العصى السحرية ليصعد بها إلى السماء تارة ويطيح بها أرضا تارة أخرى ولماذا يحصل ذلك؟

والأهم لصالح من تم ابتداع كل ذلك ومن أهم المستفيدين والمتضررين من صعود عملة البيتكوين الرقمية؟ تجيبنا عن هذه الأسئلة وغيرها رئيسة اللجنة الحكومية الروسية لدراسة آفاق العملة الرقمية، البروفسورة بجامعة العالاقات الدولية بموسكو إيلينا سيدورينكو.