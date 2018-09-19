تركيا: استفزاز إسرائيلي ضد اتفاق إدلب

بالسعي لتخريب الجو الإيجابي الذي خلفه التفاهم التركي الروسي حول تسوية الوضع في إدلب، اتهم مستشار الرئيس التركي للعلاقات الخارجية ياسين أوكتاي تل أبيب، مضيفا في تصريحات صحفية أن هدف إسرائيل الوحيد بسوريا يكمن في استمرار الحرب بغض النظر عمن يحكم البلاد. تصريحات المسؤول التركي تتزامن مع توالي الطروحات حول تداعيات الحادث على استمرار تطبيق التفاهمات الروسية الاسرائيلية بشأن تفادي الحوادث الخطيرة في الأجواء، وارتباط إسقاط الطائرة الروسية بالمواقف الغربية المتوجسة من جهود الدول الضامنة لمسار أستانا خاصة بعد التوصل إلى صيغة تنهي احتمالات التحرك العسكري في إدلب.

فما مدى واقعية الموقف الذي عبر عنه المستشار التركي بهذا الصدد؟ وما حقيقة النوايا الاسرائيلية تجاه تفاهمات إدلب وجهود الدول الضامنة لمسار أستانا ؟