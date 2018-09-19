ملف الهجرة واللجوء أمام القمة الأوروبية

على مدار يومين متتاليين يعكف قادة الاتحاد الاوروبي في مدينة سالزبورغ النمساوية على مناقشة ملف يثير الجدل بشكل كبير في بلدان القارة العجوز حالياً، وهو قضية الهجرة واللجوء.

هذه القمة تنعقد في ظل تباين كبير في مواقف دول الاتحاد الاوروبي، بين من يطالب بإغلاق منافذ وصول اللاجئين والمهاجرين وبين من يدعو لتوزيعهم حسب نظام الحصص، فيما يصر طرف ثالث على حماية القيم الأوروبية والقوانين الدولية المتعلقة بالهجرة واللجوء.

فلمصلحة أي طرف ستميل الكفة داخل هذا الكيان الأوروبي الذي يجد صعوبات جمة في التعامل مع هذا الملف الشائك والمعقد؟ لمناقشة الموضوع نستضيف المختص في قضايا الهجرة واللجوء أحمد سعدون.