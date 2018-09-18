واشنطن وبكين.. من يكسب الحرب التجارية

في خطوة جديدة على مسار الاجراءات الحمائية المتبادلة بين واشنطن وبكين، أعلنت الصين فرضها رسوما جمركية جديدة على سلع أمريكية مستوردة بقيمة ستين مليار دولار، إجراء يأتي ردا على مضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تنفيذ وعيده بفرض رسوم جمركية جديدة نسبتها عشرة بالمائة على واردات صينية بقيمة مائتي مليار دولار.

ورغم حصر بكين لإجراءاتها في سياق رد الفعل على نهج ترامب الحمائي الذي يسعى من ورائه إلى خفض العجر التجاري في ميزان المبادلات مع الصين، فقد اعتبر ترامب في تغريدة له موقف بكين محاولة واضحة للتأثير على الانتخابات النصفية من خلال استهداف حجم صادرات المزارعين ومربي الماشية.

فما هي الأهداف الفعلية لواشنطن من وراء فرض المزيد من الرسوم الجمركية على الصين؟ وما خيارات بكين للتعامل مع نهج ترامب الحمائي ؟ وما مستقبل المباحثات التجارية بين البلدين؟