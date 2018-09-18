الجنرال ايفاشوف: في روسيا خونة ينفذون أوامر تل ابيب!

وصف مدير قسم التعاون الدولي العسكري بوزارة الدفاع الروسية سابقا الفريق أول ليونيد إيفاشوف إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية ( ايل 20) فوق سوريا بانها جريمة وعدوان إسرائيلي.

وأكد أن القاذفات الإسرائيلية تخفت خلف الطائرة الروسية.

وبحسب الجنرال ايفاشوف، فان الدفاعات السورية، قديمة وسلمت الى دمشق في الحقبة السوفيتية. وقال "للاسف في القيادة الروسية خونة يمتثلون لاوامر تل ابيب وليس لبوتين الامر الذي يفسر لماذا لم تتسلم سوريا منظومات متطورة مثل اس 300 او اس400"، حسب قوله. المزيد في الفيديو.