الجزائر.. ما سر الإقالات في صفوف الجيش؟

في محطة جديدة من التغييرات في صفوف قيادات الجيش والأمن، قالت وسائل الإعلام الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أحال قائدي القوات البرية والجوية إلى التقاعد. تغيير جاء بعد نحو شهر من إقالة قائدي الناحية العسكرية الأولى والثانية وبعد شهرين من عزل المدير العام للأمن الوطني وقائد وحدة الدرك الوطني التابعة للجيش. سلسلة إجراءات تحولت في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى مادة خصبة للتكهنات التي ذهبت حد الرهان على صلة تلك التغييرات بصراع أجنحة الحكم قبل نحو سبعة أشهر من الانتخابات الرئاسية وما يسبقها من جدل حول ترشح الرئيس لولاية خامسة.. فما سبب هذه التغييرات في هذا التوقيت؟ ما دلالة الدعوات لترشح مدير المخابرات المحلة؟ وكيف سيكون المشهد السياسي بالجزائر في المدى المنظور في ظل هذه المؤشرات؟