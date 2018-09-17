قيادي في منظمة بدر يكشف عن رئيس وزراء العراق القادم؟
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تحدث كريم بدر القيادي في منظمة بدر، عن المساومات والتسويات التي ترافق تعيين الرئاسات الثلاث في العراق، رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.
واستعرض عبد الوهاب القصاب الباحث في المركز العربي بواشنطن خطط الكونغرس ادراج فصائل عراقية مسلحة، في قائمة الارهاب، وفرض عقوبات على بغداد في حال لم تنفذ تعهداتها بمقاطعة ايران. المزيد في الفيديو
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