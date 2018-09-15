سجال السبسي ونجله مع الشاهد... ما وراءه؟



في تطور جديد على خط ما بات يعرف بصراع أجنحة الحكم، قرر حزب نداء تونس الحاكم تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد رفضه حضور استجواب داخلي بدعوى الخروج عن خط الحزب السياسي.. خطوة جاءت في خضم حديث في وسائل الإعلام المحلية عن صراع متصاعد بين رئيس الحكومة ونجل الرئيس حافظ قائد السبسي الذي يتولى إدارة الحزب ويطالب بتغيير شامل للحكومة بحجة ضعف مؤشرات الاقتصاد.. ومع اصطفاف السبسي إلى جانب نجله، تَتوجه الأنظار إلى موقف حركة النهضة التي تُصر حتى الآن على استمرار الحكومة. فما الذي يجري في دوائر الحكم التونسية على وجه التحديد؟ ولماذا يرفض الشاهد الاستقالة ويَربط بين الحَملةِ المطالبة برحيله ومحاربة الفساد؟ وما نصيب الانتخابات المقبلة من هذا السجال؟