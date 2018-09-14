جدل متواصل في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول تغريدة وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن خطة أمريكية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا والعراق.. كاتس رحب في تغريدته بما وصفه بمبادرة الرئيس دونالد ترامب بهذا الشأن ورأى في المطالبة بحق العودة ظلما بحق الوجود الإسرائيلي. تصريحات تزامنت مع ذكرى اتفاق أوسلو وأضفت مزيدا من الغموض حول ملامح الخطة الأمريكية التي ظلت حتى الآن رهن التكهنات والتسريبات.. فقبل تلك التصريحات، تحدث الإعلام الإسرائيلي عن عرض أمريكي لإقامة كونفدرالية فلسطينية أردنية في لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ومبعوث واشنطن جيسون جرينبلات..

فماذا وراء كل هذه المقترحات؟ هل تنجح في توطين اللاجئين الفلسطينيين وتخليهم عن حق العودة؟ وأي مستقبل ينتظر القضية الفلسطينية بعد مرور ربع قرن عن اتفاق أوسلو؟