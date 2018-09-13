سكريبال.. المتهمان ينفيان فما قصتهما؟

في تطور جديد في قضية تسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته في مدينة سالزبوري البريطانية، خرج المشتبه بهما ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف إلى الإعلام للدفع بالتهم الموجهة ضدهما.

المشتبه بهما نفيا حيازتهما أي مواد سامة وقالا إنهما رجلا أعمال وإن وجودهما في المدينة خلال الحادث كان مجرد مصادفة.. رواية لقيت رفضا لدى الخارجية البريطانية التي سارعت إلى التأكيد أنهما ضابطا المخابرات العسكرية اللذين تسببا بالحادثة واتهمت الجهات الروسية بالتشويش بدل التعاون.. وفي الوقت الذي تواظب فيه السلطات الروسية في كل مرة على مطالبة نظيرتها البريطانية بالأدلة، يواصل ملف تسميم سكريبال تأرجحه على وقع الاتهامات طارحا تساؤلات عن السيناريوهات المحتملة في المستقبل.. فما قصة المشتبه بهما؟ كيف سيؤثر خروجهما للإعلام على سير هذه القضية؟ وهل ستترك السياسة أي مجال للتعاون بين لندن وموسكو في هذا الملف؟