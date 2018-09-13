الزواج المدني.. عاصفة تلوح في أفق لبنان

منذ أكثر من ستين عاما وقضية الزواج المدني في لبنان تراوح مكانها.

ورغم أن القانون اللبناني يعترف به، إلا أنه يمنع تطبيقه داخل البلاد ويقر به فقط إذا عُقد في الخارج نظرا لرفض هذه الفكرة جملة وتفصيلا من قبل رجال الدين المسيحيين والمسلمين على اختلاف مذاهبهم.. قضية الزواج المدني أثارت عاصفة سياسية عام ألفين وثلاثة عشر واليوم تعود إلى الواجهة بعد تولي ناشطة إعلامية مراسم زواج مدني في مدينة صور الجنوبية. أمر لقي تأييدا من النائب في البرلمان اللبناني بولا يعقوبيان وهي ضيفتنا في حلقة الليلة من استوديو بيروت حول هذه القضية.