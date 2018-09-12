من يختبئ وراء البيتكوين والعملة المشفرة وما هي الخطط المخفية من انتشار العملة الرقمية؟

من يختبئ وراء الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو؟ لماذا انتشر البيتكوين في العالم بسرعة البرق وتخطى سعره حدود المعقول؟ من المستفيد من هذه الهيستيريا الرقمية؟

هل هي ثورة ضد النظام المالي العالمي الجائر أم حصان طروادة لأصحاب طابعة المال الأمريكية؟ متى ستحل فترة (الحصاد) ومن سيكون أكبر المتضررين من ذلك؟ تجيبنا عن هذه الأسئلة وغيرها ضيفتنا في هذه الحلقة البروفسورة بجامعة العلاقات الدولية بموسكو، رئيسة اللجنة الحكومية لدراسة العملة الرقمية في روسيا إلينا سيدورينكو.