تحالف قطري سعودي إماراتي ضد إيران؟

قائد القيادة المركزية جوزف فوتيل يدعو من الكويت دول الخليج لوضع خلافاتها جانبا والتوحد في مواجهة ما وصفه بالتهديدات الإيرانية..

قائد القيادة المركزية جوزف فوتيل يدعو من الكويت دول الخليج لوضع خلافاتها جانبا والتوحد في مواجهة ما وصفه بالتهديدات الإيرانية، وذلك خلال القمة التي جمعت قادة جيوش الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون بمشاركة رئيس أركان الجيش القطري فضلا عن مصر والأردن، هذه الدعوة يستشف منها بأن ملامح خطة أمريكية جديدة لتشكيل تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط ضد طهران بدأت تتشكل. .. خاصة وانها تتقاطع مع تصريحات نائب وزير الخارجية الكويتي /خالد الجار الله/ الذي أكد نهاية تموز/يوليو الماضي أن بلاده تدرس مقترحات أمريكية لإقامة تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط بهدف التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة.. فكيف ستنعكس هذه الخطة على أرض الواقع؟ ماذا عن الدول التي دأبت على الحياد؟ وهل ستتجاوز أطراف الأزمة الخليجية فعلا خلافاتها نحو التحالف رغم حساباتها الإقليمية المعقدة؟