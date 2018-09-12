روسيا.. هل تنقلب موازين القوى في أوروبا؟

في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة البريطانية حشدها ضد موسكو، تعود الأصوات الناقدة للعقوبات على روسيا وتعلن منذ الآن رفضها لتجديدها.

نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزير الداخلية ماتيو سالفيني أكد في حوار خاص أنه لا يرى في تلك العقوبات أي جدوى اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو حتى ثقافية وأنه يعول منذ الآن على الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقبلة التي ستكون حسبه فرصة تاريخية لإعادة ترتيب موازين القوى. ففي أي اتجاه سيسير الاتحاد الأوروبي في علاقته مع روسيا؟ وهل يستطيع إدارة مصالح الدول الأعضاء رغم تضارب مصالحها السياسية والاقتصادية؟

لمناقشة هذا الموضوع نستضيف الكاتب والمحلل السياسي فارس الخطاب..