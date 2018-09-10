واشنطن.. تشديد الضغوط على الفلسطينيين

واشنطن تعلن رسميا اغلاق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية، صفعة جديدة تضاف الى سجل الصفعات المتتالية لتي توجهها ادارة ترامب للفلسطينيين، من نقل السفارة الامريكية الى القدس الى وقف تمويل منظمة الاونروا وحتى خفض تمويل المستشفيات في القدس الشرقية، اجراءات توضح يوما بعد يوم ملامح صفقة القرن الغامضة، فإالى اين تريد الادارة الامريكية ايصال ما تبقى من القضية الفلسطينية؟ وما هي اوراق الفلسطينيين امام كل هذه الضغوط؟