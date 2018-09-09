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اليمن.. من السبب في انهيار مباحثات جينيف؟

أخبار العالم العربي

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إلى تبادل الاتهامات حول مسؤولية انهيار محادثات السلام الأولى في عهد المبعوث الأممي مارتن غريفيث، انتهت جولة جنيف الثالثة برعاية أممية بين الفرقاء اليمنين قبل أن تبدأ.
ووسط استمرار الجدل حول حقيقة المبررات التي قدمها وفد جماعة أنصار الله لتغيبه عن المحادثات، ورفض الوفد الحكومي من جانبه لما اعتبره انحيازا من المبعوث الأممي إلى تبرير عدم حضور الحوثيين. أعلنت القوات الحكومية تقدم قواتها شرق الحديدة ومحافظات أخرى بينما دعا زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي أنصاره إلى التحرك ضمن عملية التجنيد والتطوع في الجبهات، تطورات تؤشر على انحدار المشهد اليمني مجددا نحو التصعيد العسكري رغم مساعي غريفيث من خلال جولة جديدة تشمل مسقط وصنعاء لإنقاذ المسار السياسي، فمن المسؤول عن إفشال مساعي إجراء محادثات جنيف، وما مدى نجاعة جهود المبعوث الأممي لإنقاد المسار السياسي.

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