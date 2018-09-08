البصرة.. ماذا وراء إحراق قنصلية ايران؟

في محاولة لاحتواء تدهور الأوضاع في محافظة البصرة بعد تصعيد الاحتجاجات التي شهدت حرق القنصلية الإيرانية واستهداف مقر الحشد الشعبي في المدينة، أعلنت الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات فورية لإعادة الأمن والتجاوب مع مطالب المتظاهرين الطارئة مع تحديد آجال لحل بقية الاختلالات.. قرارات الحكومة لم تحل دون تصاعد الجدل حول الخلفية الفعلية لتظاهرات البصرة واحتمالات ارتباط بعض مَظاهرها بالتنافس السياسي المهيمن على المشهد العراقي، تنافس حزبي دفع رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى التحذير من مغبة تحوله إلى صراع مسلح .. فما حقيقة وجود علاقة بين توقيت تصعيد الاحتجاجات في البصرة والتفاعلات السياسية في بغداد، وما مدى نجاعة القرارات الحكومية في تهدئة الاحتجاجات.