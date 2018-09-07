إدلب.. هل يقبل المسلحون بإلقاء السلاح؟

دون التوافق على تفاصيل واضحة حول كيفية إنهاء الوضع القائم في محافظ إدلب السورية، اختتمت القمة الثلاثية الروسية التركية الإيرانية أشغالها في طهران مُكتفية بالتأكيد على خطوات ذات أهمية حاسمة في تجنب وقوع ضحايا بين المدنيين أَهمها ضرورة التوصل إلى صيغة لفصل التنظيمات الإرهابية عن فصائل المعارضة المسلحة التي تسعى للانضمام إلى وقف الأعمال القتالية.

وفيما حملت مخرجات القمة مساعي التجاوب مع المخاوف التركية من حدوث موجاتِ نزوحٍ اتجاه أراضيها، يقرأ البعض في التأكيدِ الروسي الإيراني على وجوب إنهاء تَحصن الارهابيين بالمدنيين واستهدافهم لقاعدة حميميم، فرصة أخيرة لإنهاءِ دور التنظيمات الارهابية في إدلب دون اللجوء إلى الخيار العسكري.

فما مدى التوافقات والتباينات بين الدول الضامنة حول صيغة الحل في إدلب، وما هي احتمالات تجاوب التنظيمات الإرهابية مع دعوات إلقاء السلاح، محاور نطرحها للنقاش.