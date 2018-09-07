 
مباشر
عاجل
قوة خاصة كبيرة تدخل البصرة العراقية لفرض الأمن في المدينة
اسأل أكثر

إدلب.. هل يقبل المسلحون بإلقاء السلاح؟

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kray

دون التوافق على تفاصيل واضحة حول كيفية إنهاء الوضع القائم في محافظ إدلب السورية، اختتمت القمة الثلاثية الروسية التركية الإيرانية أشغالها في طهران مُكتفية بالتأكيد على خطوات ذات أهمية حاسمة في تجنب وقوع ضحايا بين المدنيين أَهمها ضرورة التوصل إلى صيغة لفصل التنظيمات الإرهابية عن فصائل المعارضة المسلحة التي تسعى للانضمام إلى وقف الأعمال القتالية.
وفيما حملت مخرجات القمة مساعي التجاوب مع المخاوف التركية من حدوث موجاتِ نزوحٍ اتجاه أراضيها، يقرأ البعض في التأكيدِ الروسي الإيراني على وجوب إنهاء تَحصن الارهابيين بالمدنيين واستهدافهم لقاعدة حميميم، فرصة أخيرة لإنهاءِ دور التنظيمات الارهابية في إدلب دون اللجوء إلى الخيار العسكري.
فما مدى التوافقات والتباينات بين الدول الضامنة حول صيغة الحل في إدلب، وما هي احتمالات تجاوب التنظيمات الإرهابية مع دعوات إلقاء السلاح، محاور نطرحها للنقاش.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا