إدلب.. ماذا وراء طائرات الإرهاب المسيرة؟

قمة ثلاثية في طهران بين روسيا وتركيا وإيران لبحث الملف السوري وعلى رأسه كيفية معالجة الاوضاع في محافظة إدلب تصريحات غربية متشددة سبقت اللقاء تتمحور في مجملها في التهديد بالتدخل العسكري كما جاء على لسان المسؤولين الفرنسيين والامريكيين و التحذير من استخدام أسلحة كيماوية أو وقوع مذبحة كما قال الرئيس الأمريكي..

وزارة الدفاع الروسية أكدت بدورها أن المجموعات المسلحة في إدلب تواصل انتهاكَ وقفِ إطلاق النار الساري بموجِبِ اتفاق منطقة خفض التصعيد .. معلنة أن أربعًا من طائراتها شنّت ضربات بذخيرة فائقة الدقة على مواقع النصرة في إدلب مشيرة إلى أنّها استهدفت الإرهابيين فقط وتفادت المدنيين. وأكدت الدفاع الروسية أن منظومة الدفاع الجوي في قاعدة حميميم دمرت طائرتين مسيرتين تابعتين للإرهابيين ليصل عدد الطائرات التي أسقطت خلال شهر واحد إلى سبعة وأربعين طائرة..