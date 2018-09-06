لبنان.. تحذير من استهداف أمني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kr41
دعت وزارة الخارجية الأميركية رعاياها إلى تفادي السفر إلى لبنان وطالبت الذين يعملون ويعيشون منهم في هذا البلد توخي الحذر نظراً لخطورة الأوضاع الأمنية وبخاصة بالقرب من المناطق الحدودية .فما هي حقيقة الاوضاع الأمنية في لبنان؟ وهل باتت البلاد فعلاً في دائرة الاستهداف أمنياً؟ وما هي خلفيات التحذير الأمريكي في هذا التوقيت بالذات؟ وما مدى قدرة لبنان في صون استقراره الأمني في ظل الأزمة السياسية؟ هذه المحاور وغيرها نناقشها في حلقة الليلة من استوديو بيروت مع مدير الاستشارية للدراسات الدكتور عماد رزق.
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)