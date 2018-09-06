لبنان.. تحذير من استهداف أمني

دعت ​وزارة الخارجية الأميركية رعاياها إلى تفادي السفر إلى لبنان وطالبت الذين يعملون ويعيشون منهم في هذا البلد توخي الحذر نظراً لخطورة الأوضاع الأمنية وبخاصة بالقرب من المناطق الحدودية .فما هي حقيقة الاوضاع الأمنية في لبنان؟ وهل باتت البلاد فعلاً في دائرة الاستهداف أمنياً؟ وما هي خلفيات التحذير الأمريكي في هذا التوقيت بالذات؟ وما مدى قدرة لبنان في صون استقراره الأمني في ظل الأزمة السياسية؟ هذه المحاور وغيرها نناقشها في حلقة الليلة من استوديو بيروت مع مدير الاستشارية للدراسات الدكتور عماد رزق.



