العراق.. ما أسباب تصاعد تظاهرات البصرة؟

احتجاجات على نقص في الخدمات، تظاهرات، مواجهات مع قوات الأمن وسقوط 6 قتلى حتى الآن .. هذا العنوان العريض لمجريات الأحداث في البصرة بالعراق.. رئيس المجلس الحكومي لحقوق الإنسان في المحافظة الجنوبية التي تشهد التظاهرات يتهم قوات الأمن بفتح النار مباشرة على المتظاهرين خلال ثاني يوم من الاشتباكات.. حيدر العبادي من جهته قال إنه أمر بإجراء تحقيق عاجل للوقوف على تفاصيل أحداث العنف التي شهدتها البصرة، وكشف من يحاول الإيقاع بين المواطنين والقوات الأمنية.. اليوم نسأل أكثر هل هناك من طابور خامس ومن المستفيد من تأجيج الأوضاع؟ والى أين تتجه الأمور؟