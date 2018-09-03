هجوم إسرائيلي على مواقع في العراق؟

بنك أهداف الضربات الإسرائيلية يتمدد على وقع سجال متصاعد بين طهران وواشنطن، وبعد لبنان وسوريا ينتقل هذه المرة إلى داخل الأراضي العراقية على ما يستشف من التصريحات الأخيرة. وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان يؤكد أن عمليات بلاده ضد الوجود الإيراني ليست حكرًا على سوريا، وأن إسرائيل لها الحرية الكاملة في التصرف للدفاع عن نفسها بغض النظر عن مصادر التهديد.. تصريحات جاءت بعد تحذيرات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي رأى في مزاعم نقل منصات صواريخ إيرانية إلى العراق -إن صحت- مبعث قلق بالغ، وانتهاكا صارخا للسيادة والقرار الأممي. فماذا وراء التهديدات الإسرائيلية والتحذيرات الأمريكية رغم مسارعة طهران وبغداد لنفي أنباء نقل المنصات الصاروخية؟ كيف ستتعامل السلطات العراقية التي تكابد أصلا متاعبَ تجنب العقوبات على إيران؟ وما هي السيناريوهات الممكنة في أي مغامرة إسرائيلية؟