جدل قانون يتيح مراقبة مواقع التواصل بمصر

قانون تنظيمِ الصحافة والإعلام يدخل اليوم حيزَ التنفيذ في مصر وسط جدل متواصل بين أنصاره ومعارضيه .. فالتشريع الجديد يتيح متابعة المواقع الإلكترونية ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إذا تجاوز عدد متابعهيم سقف الخمسةِ آلاف.. وفيما يرى المؤيديون في ذلك خطوةً نحو مواكبةِ التطور وسعيا لمكافحةِ الشائعات والأخبار الكاذبة ونوازع التحريض على العنف والكراهية والإرهاب وتنظيما لفضاءٍ افتراضي ظل منذ نشأته بعيدًا عن ضوابطِ الإعلام التقليدي ، يرفض آخرون تلك الحجج التي يرون فيها مطية نحو الرقابة والتضييق على الحريات .. فما نصيب حججِ الطرفين من الواقع الذي يعيشه المصريون ؟ و ما هي الحدود الفاصلة بين الحق في الحرية والحق في الأمن ؟ وكيف سينعكس القانون الجديد على المشهد الإعلامي في هذا البلد ؟