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لماذا أوقف ترامب تمويل الأونروا؟

أخبار العالم

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بعد الاعترافِ بالقدس عاصمةً لإسرائيل ونقلِ السفارةِ الأمريكية إليها ، يقررُ الرئيس دونالد ترامب وقفَ تمويل الأونروا ، دافعا بمستقبلِ نحوِ خمسةِ ملايين فلسطيني إلى دوائرِ المجهول .. وفيما تعودُ الخارجيةُ الأمريكية لانتقادِ دورِ الوكالة في إدارةِ النشاطات الإغاثية في معرِض تبريرها للقرار، تعلن السلطةُ الفلسطينية عن رفضها لتلك الخطوة التي رأت فيها اعتداءً سافرا وتحديا للقرارات الأممية .. وفي ظل تأكيد روسي على مواصلة الدعم ودعوة ألمانية للاتحاد الأوروبي لزيادة مساهماته لسد العجز، يبدأ حديث عن اجتماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر الحالي لحشد الدعم للوكالة.. فما الذي تراهن عليه واشنطن من وراء هذه الخطوة ؟ و كيف سيتفاعل المجتمع الدولي معها ؟ وما مدى قدرته على مواجهة القرار الأمريكي ؟

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