لماذا يصر أردوغان على شراء صواريخ إس-400؟

منظومات الدفاع الصاروخية الروسية "أس-أربعمئة" تتحول إلى مادة أخرى للسجال التركي الأمريكي المتواصل على أكثر من صعيد. الرئيس رجب طيب أردوغان يعود ليؤكد هذه المرة قرب استلامها في تحد جديد لواشطن التي توعدت بفرض عقوبات على أنقرة في حال إقدامها على هذه الخطوة بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا. وفيما تربط الولايات المتحدة بين شراء صواريخ "أس- أربعمئة" وتوريد طائرات "أف-خمسة وثلاثون"، يرفع أردوغان من سقف التحدي مؤكدًا حاجة بلاده لبناء علاقات تعاون مع دول أخرى غير الولايات المتحدة وأوروبا.

فما سبب إصرار أردوغان على شراء المنظومة الروسية؟ وهل سيذهب تحديه إلى حد البحث عن تحالفات جديدة؟ وما هي أوراقه البديلة في مواجهة الضغط الأمريكي؟