خطوة نحو انفصال شرق الفرات عن سوريا؟

مدينة القامشلي السورية تستقبل الموسم الدراسي على وقع احتجاجات ضد إغلاق مدارس تصر على تعليم المناهج الرسمية. فبعد فرض مناهج الإدارة الذاتية في مناطق سيطرة الوحدات الكردية، يأتي قرار إغلاق مدارس خاصة بكنيسة السريان الأرثوذكس في خطوة رآها المحتجون استهدافا للتنوع والنسيجي الاجتماعي.. تطورات أعادت اتهامات ضد الوحدات الكردية بممارسة سياسة التهجير العرقي والتطهير الثقافي.. وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من موسكو حذر من جهود الولايات المتحدة انشاء شبه دويلة شرق الفرات وهو ما يهدد وحدة واراضي سوريا المنصوص عليها في القرار الأممي ألفان ومئتان وأربعة وخمسون.. فما هي دوافع هذه الخطوة الجديدة في شرق الفرات؟ ما علاقة ذلك بالتطورات الميدانية والسياسية في سوريا؟ وهل تسعى مناطق سيطرة الوحدات الكردية بهذه الخطوة فعلا لتعزيز مساعي الانفصال؟