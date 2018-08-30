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استوديو بيروت

محكمة الحريري الدولية تؤجج التوتر بلبنان

أخبار العالم العربي

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منذ عام ألفين وخمسة ولبنان ينتظر ما ستؤول إليه تحقيقات المحكمة الدولية الخاصة في قضية اغتيال الرئيس السابق رفيق الحريري. واليوم وبعد مرور أكثر من ثلاثة عشر عاما، يرتفع منسوب التوتر السياسي في ظل تقارير عن قرب انطلاق المرافعات النهائية خلال الأيام المقبلة.
فما هي سيناريوهات أي قرار بهذا الشأن بعد تحذير حزب الله للمراهنين على المحكمة من اللعب في النار؟
وما هي التداعيات المحتملة على الساحة السياسية الداخلية المنقسمة أصلا حول نزاهة التحقيقات الدولية؟
هذه المحاور نناقشها في حلقة الليلة من استديو بيروت مع مدير تحرير مجلة مرايا الدولية فادي أبو دية..

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