تقرير عن انتهاكات اليمن.. فما التداعيات؟

في أول تقرير لها لمجلس حقوق الإنسان وعلى امتداد إحدى وأربعين صفحة، ترسم لجنة أممية وجها آخر عن الصراع اليمني وزواياه المظلمة التي ظلت إلى حد بعيد رهينة الدعاية والحرب الإعلامية الموازية. اللجنة رصدت خرقا لمبدء التمييز في هجمات التحالف العربي على نحو قد يرقى إلى جرائم الحرب وقالت إن الحوثيين مارسوا بدورهم الحصار والتعذيب في انتهاك آخر للقانون الإنساني.. وفيما تضع اللجنة قائمة سرية بأسماء المشتبه بهم في تلك الانتهاكات، يؤكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيسأن البنتاغون يراجع دعمه للتحالف العربي بشكل دائم وأن أولوية بلاده في تقليص عدد الضحايا المدنيين وإطلاق مفاوضات سلام برعاية أممية في أسرع وقت ممكن..

فكيف يتفاعل التقرير الأممي إقليميا ودوليا؟ ما هو نصيب أطراف الصراع فيه من المسؤولية؟ وما هي حظوظ التسوية السياسية بعد سنوات من الحرب المدمرة؟