إيران.. هل تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز؟

إيران تسيطر بالكامل على الخليج العربي ومضيق هرمز الاستراتيجي. التصريح لقائد قوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري الذي خاطب دول الخليج قائلا: "أكدنا مرارا وتكرارا أننا نمد يد الأخوة إليكم، ونحن مستعدون لضمان أمن الخليج، وليست هناك حاجة إلى التواجد الأجنبي، مثل الولايات المتحدة وغيرها، في المنطقة". التصريح الايراني يأتي في ظل تهديدات ايرانية سابقة بإغلاق مضيق هرمز الممر البحري الاستراتيجي لناقلات النفط الخليجي ردا على الخطوات الاميركية التي تحاول من خلالها واشنطن عرقلة بيع النفط الايراني وتصديره. اليوم سنسأل أكثر: ما هي دلالات هذا التصريح؟ وهل بوسع السعودية وحلفائها الوقوف في وجه إيران في مضيق هرمز؟