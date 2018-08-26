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هل يهدد عزل وزير الاقتصاد حكومة روحاني؟

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حجب البرلمانُ الإيراني الثقةَ عن وزيرِ الاقتصاد مسعود كرباسيان ، إثر التراجع الحاد في قيمةِ العملةِ المحلية وتفاقمِ الأوضاع الاقتصادية في البلاد بسبب العقوبات الأمريكية .. يأتي ذلك بعد إقالةِ وزير العمل علي ربيعي أوائل الشهر الجاري ، وقبل يومين من مساءلةِ الرئيس الإيراني حسن روحاني في البرلمان ... نتناول هذا الموضوع في حوارِ اليوم من اسأل أكثر مع ضيفينا الكريمن ، ونتساءل عن أسبابِ اقالة وزير الاقتصاد الإيراني وتبعاتها على مستقبل حكومة روحاني في ظل ضغوطٍ داخلية وخارجية تتعرض لها البلاد .. وماهي خيارات إيران في التعامل مع هذه الأوضاع ... 

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