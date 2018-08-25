سوريا..عدوان ثلاثي جديد بذريعة الكيماوي؟

أعلن المتحدثُ باسمِ وزارةِ الدفاع الروسية إيغر كوناشسنكوف أن الإرهابيين من جماعةِ "هيئة تحرير الشام" يستعدون لعملٍ استفزازي من أجلِ اتهام دمشق باستخدام الكيميائي ضد المدنيين في محافظة إدلب ...

وأضاف أن مسلحي التنظيم قد نقلوا ثمانيَ حاوياتٍ مليئةٍ بالكلور إلى مدينةِ جسر الشغور في محافظة إدلب لتنظيم مسرحيةِ "الهجوم الكيميائي" المزعوم .. كما شدد كوناشينكوف على أن تنفيذ هذه الخطة يجري بمشاركةِ المخابرات البريطانية ، ومجموعةٍ خاصةٍ من المسلحين الذين مروا بفترةِ تدريب على استخدام المواد السامة تحت إشرافِ خبراءَ من شركةِ "أوليفا" العسكرية البريطانية الخاصة من أجل أستخدام هذه التمثيلية كحجةٍ جديدة لضربِ دوائرِ الدولة والمنشآتِ الاقتصادية السورية ..

جاء ذلك بعد تهديداتِ مستشارِ الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في جنيف من أن واشنطن ستنفذ ضربات قوية ضد الجيش السوري في حال استخدام أسحلة كيماوية خلال الحملة العسكرية المتوقعة على التنظيمات الإرهابية في محافظة إدلب ..

نتناول هذه التطوارات بالتحليل والنقاش ونتساءل عن إحتمالات توجيه ضربة عسكرية جديدة لسوريا يتم التحضير لها بقوة .. وتداعيات ذلك على التسوية السلمية في سوريا ..