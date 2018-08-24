اليمن.. من المسؤول عن سقوط مدنيين وأطفال؟

مأساة جديدة تخلفها الحرب في اليمن، ضحيتها هذه المرة ستة وعشرون طفلا وامهاتهم ارادوا ان يجدوا ملجأ لهم في مديرية الدريهمي، لكن نيران الحرب لحقت بهم الى هناك.

وزارة الصحة التابعة لجماعة انصار الله اتهمت طائرات التحالف السعودي الاماراتي بتنفيذ الهجوم بغطاء امريكي وتواطؤ من المجتمع الدولي.

فيما حملت مصادر اعلامية اماراتية انصار الله المسؤولية عن الهجوم.

وبالتزامن يصدر تقرير شديد اللهجة عن منظمة هيومن رايتس وتش يتهم قوات التحالف العربي بالفشل في إجراء تحقيقات مناسبة حول الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم حرب، ويطالب مجلس الأمن بفرض عقوبات على قادة التحالف.

من المسؤول عن هذه المأساة؟ ولماذا لم تتخذ حتى اليوم اجراءات تأديبية او تغيير لقواعد الاشتباك لتجنيب المدنيين نيران الحرب؟