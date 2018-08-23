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استوديو بيروت

لبنان.. وفرص إعادة إعمار سوريا

أخبار العالم العربي

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تقود روسيا حراكا سياسيا ودبلوماسيا مكثفا لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في إيجاد حل لأزمة النازحين السوريين. فما هي انعكاسات زيارة وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إلى موسكو في إطار الحراك الروسي في المنطقة، وبخاصة فيما يتعلق بدور لبنان في إعادة اعمار سوريا، وإقفال ملف عودة النازحين السوريين إلى ديارهم؟ وكيف سيتجلى الانقسام الداخلي بين القوى السياسية اللبنانية حول طبيعة العلاقة بين بيروت ودمشق على ترجمة هذه العناوين على أرض الواقع؟

هذه المحاور نناقشها في حلقة الليلة من "استديو بيروت" مع الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل.

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