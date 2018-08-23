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موسكو وواشنطن.. هل تنجحان بدفع العلاقات؟

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دون بيان مشترك خرج لقاء باتروشيف وبولتون، دون تقديم اجابات واضحة حول نقاط التوافق والاختلاف رغم ما صدر عن الطرفين.
فاذا كانت عقدة التدخل المزعوم في الانتخابات سببا معلنا لعدم التوافق، فإن سوريا وايران وغيرها من القضايا قد تكون عنوان التفاوض غير المعلن الى حين او عقدة جديدة في مسار العلاقات الروسية الامريكية. نناقش ما صدر عن المسؤولين الرفيعين وتداعيات هذه المواقف على الملفات العالقة ومسار العلاقات الشائكة.

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