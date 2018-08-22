مشروع ستالين ضد مشروع لينين لإقامة الإتحاد السوفيتي. من زرع القنبلة الموقوتة في بنيانه؟

ها قد مضى أكثر من ربع قرن على تفكك الإتحاد السوفيتي ولا يزال المؤرخون يتجادلون حول الأسباب الأساسية والفرعية لانهيار الدولة الاشتراكية العملاقة. لكن معظم الباحثين يركزون في دراساتهم على العقد الأخير من عمر الدولة السوفيتية دون تعمق في هيكليتها القانونية التي نشب خلاف حاد حولها بين أعضاء القيادة الحزبية للبلاشفة عند تأسيس اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية عام 1922. إذن، كيف تشكل الإتحاد السوفيتي على أنقاض الإمبراطورية الروسية وما هي الخلافات الحزبية التي وقعت عند مناقشة الصورة التي يجب أن تكون عليها الدولة البروليتارية الأولى في العالم وهل هذا ما حسم مصيرها بعد زهاء سبعة عقود من تأسيسها؟ تأتيكم الأجوبة في هذه الحلقة من برنامجنا.