واشنطن.. هل تؤتي سياسة العقوبات أكلها؟

تتواصل العقوبات الأمريكية يمنة ويسرة والهدف تطويع الخصوم وترويض من يخرج عن بيت الطاعة الامريكي. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي نالت بلاده ولا تزال تنال قسطا وافرا من هذه العقوبات، أكد ان نتائجها ستكون عكسية ولا معنى لها، آملا ان يدرك الجانب الأمريكي ان هذه السياسة لا مستقبل لها.

فهل تفلح العقوبات أم اننا في زمن اخر تحكمه توازنات دولية جديدة؟ هل هي سياسة واشنطن التقليدية أم سياسة ترامب؟ من يحرك عصى العقوبات ولمصلحة من؟ من الداخل الامريكي في لعبة شد الحبال نبحث مع ضيفينا حقيقة صناعة القرار هناك.