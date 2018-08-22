 
مباشر
استوديو لندن

بريطانيا والعقوبات الجديدة على روسيا

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kong

صعد جيريمي هانت وزير الخارجية البريطاني لهجته العدائية تجاه روسيا بدعوته دول الاتحاد الاوروبي إلى تأييد الموقف الامريكي بفرض عقوبات جديدة ضد موسكو، متهماً في الوقت ذاته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لا يسعى لإحلال الأمن والاستقرار في العالم على حد تعبيره.

حملة لندن الموجهة ضد روسيا، اتخذت بعداً داخلياً بريطانياً مع شن هجوم سياسي وإعلامي ضد زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين الذي رفض الدعوات لتشديد العقوبات على روسيا ودعا لإطلاق حوار جاد مع موسكو.

هل سيؤيد الأوروبيون الدعوة البريطانية في فرض عقوبات أكبر ضد روسيا؟ وما مصير الحملة على جيريمي كوربن؟ وهل يتم استغلال مواقفه بشأن العلاقة مع موسكو لإسقاطه من زعامة حزب العمال؟

هذه الأسئلة وغيرها نحاول الإجابة عليها مع ضيف هذه الحلقة الكاتب الصحفي عبد الله حمودة.

اقرأ أيضا

// 26.06.2018 по тикету 15478

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا