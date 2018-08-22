بريطانيا والعقوبات الجديدة على روسيا

صعد جيريمي هانت وزير الخارجية البريطاني لهجته العدائية تجاه روسيا بدعوته دول الاتحاد الاوروبي إلى تأييد الموقف الامريكي بفرض عقوبات جديدة ضد موسكو، متهماً في الوقت ذاته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لا يسعى لإحلال الأمن والاستقرار في العالم على حد تعبيره.

حملة لندن الموجهة ضد روسيا، اتخذت بعداً داخلياً بريطانياً مع شن هجوم سياسي وإعلامي ضد زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين الذي رفض الدعوات لتشديد العقوبات على روسيا ودعا لإطلاق حوار جاد مع موسكو.

هل سيؤيد الأوروبيون الدعوة البريطانية في فرض عقوبات أكبر ضد روسيا؟ وما مصير الحملة على جيريمي كوربن؟ وهل يتم استغلال مواقفه بشأن العلاقة مع موسكو لإسقاطه من زعامة حزب العمال؟

هذه الأسئلة وغيرها نحاول الإجابة عليها مع ضيف هذه الحلقة الكاتب الصحفي عبد الله حمودة.