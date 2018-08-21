روسيا.. عقوبات أمريكية جديدة

سلاح العقوبات يعود ليرخي بظلاله على علاقات واشنطن بموسكو. وزارة الخزانة الامريكية أعلنت فرض عقوبات على مواطنين روسيين اثنين وشركة روسية على خلفية أنشطتها الإلكترونية.. كما أدرجت شركتين روسيتين على قائمة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية، في المقابل ترسل موسكو اكثر من اشارة بانها قادرة على تفريغ العقوبات من مضمونها بل وتحويلها الى تحالفات جيوسياسية قد تنقل حلفاء واشنطن التقليديين الى المربع الروسي.