قطر والبحرين.. زوبعة إعلامية حول السيادة

زوبعة إعلامية تثيرها تصريحات منسوبة لملك البحرين /حمد بن عيسى آل خليفة/ حول سجال السيادة التاريخي مع قطر.. صحيفة محلية تنقل عنه دعاوى عن حكم أسرته للدولة الغريمة خلال القرن الثامن عشر خلال استقباله وفودا عن قبائل الزبارة.. تصريحات أثارت موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بين أنصار البلدين وأعادت إلى الواجهة أزمة الحدود التي ظلت على مر العقود الماضية تتأرجح على وقع المزاج السياسي بين الدوحة والمنامة. فما دلالة التوقيت هذه المرة في التصريحات المنسوبة لملك البحرين؟ ما الرسائل من استقبال قبائل الزبارة في ظل الوضع الإقليمي الحالي؟ وهل نحن أمام مشهد آخر من مشاهد الأزمة الخليجية؟