ترامب وأردوغان.. حراك أمريكي سري بسوريا؟

على وقع سجال متصاعد بين تركيا والولايات المتحدة، يتواصل توارد الأنباء عن تحركات أمريكية في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شرق الفرات.. المبعوث الأمريكي للتحالف بريت ماكغورك يؤكد جانبا من ذلك ويكشف عن زيارته إلى مدينة الرقة في تقاطع مع تصريحات مجلس المدينة الذي قال إن وفدا عسكريا وسياسيا رفيعا وعده بتقديم كل أشكال الدعم السياسية والعسكرية.. وفيما تتحدث وسائل إعلام سورية عن بدء القوات الأمريكية بتوسيع مطار الشدادي في محافظة الحسكة، تعلن السعودية عن مساهمتها بمئة مليون دولار لدعم التحالف الدولي في شمال شرق سوريا.. فما حقيقة التحركات الأمريكية هناك؟ وهل لذلك علاقة بالأزمة المتواصلة بين واشنطن وأنقرة؟ وهل يمكن أن تتحول الوحدات الكردية إلى ورقة لتصفية الحسابات بالوكالة؟