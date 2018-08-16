هل تخسر قطر رهان الأزمة الخليجية؟

في تطور مثير، تدخل قطر على خط السجال بين واشنطن وأنقرة بحزمة استثمارات ضخمة في الأسواق التركية في خطوة رآها البعض تحديا ضمنيا للعقوبات الأمريكية..

وعلى وقع جدل متواصل بين أنصار الرئيس رجب طيب أردوغان وخصومه حول مسار الليرة بعد سقوطها السريع على مدار الأيام الماضية، يدفع البعض بشبح الأزمة الخليجية إلى واجهة السجال ويتساءلون عن تداعيات الخطوة القطرية على الموقف الأمريكي المتأرجح حتى الآن بين الدوحة والرياض.. فما مدى واقعية هذا الاحتمال في ظل الظروف الراهنة؟ هل تحركت قطر فعلا بدون تفويض أمريكي؟ وكيف سينعكس موقفها على سباق الحشد الدولي في الأزمة الخليجية؟