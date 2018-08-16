سوريا والسعودية.. أزمة تشل حكومة لبنان
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منذ نحو ثلاثة أشهر وكل محاولات تشكيل حكومة جديدة في لبنان تبوء بالفشل حتى أن البعض بات يهدد باستخدام الشارع..
ويبدو أن الوضع يسير من سيئ إلى أسوأ، فرئيس الوزراء المكلف سعد الحريري رفض أي عودة للعلاقات مع دمشق حتى لو كان ذلك على حساب تشكيل الحكومة، وحزب الله عاد لاتهام السعودية بالتدخل في الشأن اللبناني في خطوة رأت فيها الإمارات فشلا في التزام بيروت بسياسة النأي بالنفس.
فهل صحيح أن توزيع الحصص الوزارية على القوى السياسية هو العائق الوحيد أمام الحريري أم أن العوامل الخارجية هي التي تتحكم بمسار تشكيل الحكومة..
آخر مستجدات المشهد اللبناني نناقشها في حلقة الليلة من استديو بيروت مع المحلل السياسي علي حجازي
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