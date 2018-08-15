// 26.06.2018 по тикету 15478
تفاصيل الانقلاب على ستالين وقتله. من الوثائق التي رُفعت عنها السرية
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لماذا قرر ستالين التخلص من لافرينتي بيريا بفتح "قضية المينغريل"؟ لماذا أبعد ستالين وزير الخارجية مولوتوف عن السلطة وماذا كانت علاقة زوجة الأخير (بولينا جيمتشوجينا) باللوبي الاسرائيلي وتحديدا بغولدا مائير؟ ما الذي كان ستالين يخطط له قبل بضعة أيام من وفاته؟ هل كان ستالين قد توفي عندما تم تعيين مالينيكوف رئيسا للوزراء بدلا عنه؟ ماذا أظهرت تحاليل دم ستالين بعد وفاته؟ هذه بضعة أسئلة فقط مما سنتطرق إليه في هذه الحلقة من برنامجنا مع المؤرخ والباحث في الأرشيف الحزبي نيقولاي ناد.
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