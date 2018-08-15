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"هجوم إرهابي" بلندن.. فما سر الاختراقات؟

أخبار العالم

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جدلُ الاختراقات الأمنية ومدى جاهزية الدوائر الاستخبارية يعود إلى واجهة السجال في بريطانيا بعد حادث لندن الذي اعتبرته الشرطة عملا إرهابيا.. ورغم أن واقعةَ اصطدام سيارة المتهم لم تحسم الأسبابَ الحقيقية في حد ذاتها، إلا أن حساسية المكان وروايةَ تعامله مع ضباط الشرطة رجحتا منذ الآن فرضيةَ الهجوم الإرهابي وأعادتا إلى أذهان سكان العاصمة لندن مسلسلَ الرعب الذي عايشوه خلال  العامين الماضيين. فما حقيقة ما حدث أمام البرلمان البريطاني؟ ما هي أسباب هذا الفشل الأمني إن تأكدت دوافع العملية؟  وهل هي في هذه الحالة عمل فردي أم جماعي؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها نستضيف الكاتب الصحفي خالد الاعيسر

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