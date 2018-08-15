هل تخلى العراق عن إيران؟

على وقع مضاربات إعلامية، تدخل العلاقات بين بغداد وطهران دائرة الغموض في تداع آخر للعقوبات الأمريكية وإجراءاتها بحق الشركات الأجنبية العاملة في إيران.. فرغم تراجع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن التزامه بتلك العقوبات واعتبارها خطأ استراتيجيا إلا أن قراره حظرَ التعامل بالدولار في مبادلات البلدين طرح تساؤلات حول جدية الرفض على أرض الواقع وأجج سيل الانتقادات المتصاعد أصلا في صفوف حزبه وبقية التيارات السياسية. وفي الوقت الذي يتحدث فيه البعض عن غضب إيراني وإلغاء زيارة كان العبادي ينوي القيام بها إلى طهران، يذهب آخرون حد الرهان على مستقبله السياسي في ظل المواقف العراقية الحالية.. فما حقيقة ما يجري بين طهران وبغداد؟ هل اصطف العبادي فعلا إلى جانب ترامب؟ وما هو مستقبل تشكيل الحكومة العراقية في ظل هذه التطورات؟