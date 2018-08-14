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ما أوراق أردوغان في مواجهة ترامب؟

أخبار العالم

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في تحد تركي جديد لعقوبات واشنطن على أنقرة، يقرر الرئيس رجب طيب أردوغان حظر المنتجات الإلكترونية الأمريكية فيما تعلن وزارة البيئة مقاطعة صادرات الولايات المتحدة من مواد البناء..

 وقبل يوم من انتهاء المهلة التي وضعها دونالد ترامب لإطلاق سراح القس أندرو برانسون، يتكرر حديث المسؤولين الأتراك عن استخدام العملات المحلية مع الصين وروسيا وإيران وأوكرانيا ودول أخرى في موازاة دعوات متواصلة للمواطنين للتخلص من الدولار لدعم الليرة.. فإلى أي مدى سيذهب أردوغان في تحدي الشروط الأمريكية؟ ما نصيب الحقيقة والدعاية في الترويج لامتلاك تركيا أوراق قوة في مواجهة انهيار الليرة والعقوبات؟ وهل تتسبب المواقف الأمريكية في إعادة تشكيل تحالفات جديدة في المنطقة؟

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