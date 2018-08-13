تونس.. مساواة في إرث الرجل والمرأة؟

على وقع مظاهرات مؤيدة وأخرى منددة، يقرر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اقتراح قانون المساواة في الميراث بين المرأة والرجل في تأجيج جديد لسجال الهوية الدائر منذ شهور.. قرار جاء تنفيذا لإحدى توصيات لجنة المساواة والحريات التي تكفلت بإعداد الإصلاحات التشريعية اللازمة لتطبيق فحوى الدستور الجديد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.. وفي ظل استقطاب سياسي واجتماعي متصاعد بين دعاة الحرية وأنصار الهوية، يحتدم سجال آخر حول دوافع هذه الخطوة وسياقاتها في هذا التوقيت. فما هي حجج الطرفين؟ هل مجتمعاتنا جاهزة لفصل الدين عن الدولة؟ ما هي التداعيات السياسية والاجتماعية لهذا التوجه؟ وكيف ستدير دوائر الحكم هذا الاستقطاب خلال طرح التوصيات الأخرى للنقاش؟