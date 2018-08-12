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بغداد وطهران.. علاقات على المحك

أخبار العالم العربي

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أعلن رئيسُ الوزراء العراقي حيدر لعبادي التزام بغداد بالعقوبات الأمريكية الجديدة على إيران ، وقال لا نتفاعل ولا نتعاطف معها ولكن سنلتزم بها حماية لمصالح الشعب العراقي ، وفي خطوةٍ موازية أعلن البنك المركزي العراقي وقفَ التعاملِ بالدولارِ الأمريكي مع المصارف الإيرانية ولكنه ترك الباب مواربا بخصوص التعامل باليور... نتناول هذا الموضوع في حوار اليوم من اسال اكثر مع ضيفينا الكريمين .. ونتساءل عن اسباب هذا الموقف العراقي وتداعياته على العلاقات مع الجار الإيراني صاحب النفوذ القوي في الداخل العراقي  .

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