قتال اليمن.. "جرائم حرب" أم "عمل مشروع"؟

تتوالى الإدانات الدولية لهجوم صعدة الذي خلف عشرات القتلى والجرحى فيما ترتفع الأصوات الداعية إلى إجراء تحقيق مستقل في حقيقة الهجوم، موقف لقي ترحيب جماعة أنصار الله التي أكدت استعدادها للمشاركة، على الجانب الآخر يتمسك التحالف العربي بمشروعية الضربة العسكرية على صعدة مشددا على التزامه بالقوانين الدولية في عملياته، ونيته التثبت مما اعتبره ادعاءات بوقوع أخطاء أو وجود انتهاكات.

فما مدى جدية مساعي إجراء التحقيق؟ وما جدوى المواقف الدولية في محاسبة المسؤولين؟ وما انعكاسات ثقل حصيلة القتلى المدنيين على مواقف أطراف الصراع من الخيار العسكري؟